Viele Gäste aus der Umgebung Prinzessin Claire I. hält Hof auf Schloss Moyland

Die Direktorin des Schlosses, Julia Niggemann, die eine waschechte Kölnerin ist, erklärte, dass Claire I. das Schloss zum Heimatflughafen benannt hat, sie die Fluglotsin ist und der Nordturm als Tower dient. „Die Crew des Schlosses steht dir zur Verfügung, und ich wünsche einen heiteren, aber nicht zu turbulenten Flug durch die kurze Session“, so Niggemann. Auch das Oberhaupt der Gemeinde, Stephan Reinders, richtete einige Grußworte an das Narrenoberhaupt: „Du hast mich zum Chef-Steward ernannt, und meine Mitarbeiter im Rathaus sowie der Gemeinderat unterstützen dich. Aber den Rathausschlüssel erhälst du erst am Karnevalssamstag, jedoch nicht ganz so einfach.“ Er überreichte einen Umschlag als Beitrag für das Spendenprojekt von Claire I., die mit ihrer Garde Geld für die Anschaffung von Defibrillatoren sammelt, die dann im Gemeindegebiet öffentlich zugänglich sein sollen. „Vielen Dank für die gute Idee“, so Reinders.