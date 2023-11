TÜV-Report aus Kleve So sicher sind unsere Autos wirklich

Der TÜV Nord vermeldet einen negativen Trend bei der Hauptuntersuchung: Die Quote der Fahrzeuge ohne Mängel ist bei den an der Station in Kleve durchgeführten Hauptuntersuchungen im vergangenen Jahr gesunken. Fast ein Viertel der Fahrzeuge hatte so schwerwiegende Mängel, dass sie erst repariert werden mussten, ehe die Plakette angebracht werden konnte. Der durchschnittliche Pkw, der am Standort geprüft wurde, war 10,5 Jahre alt und hatte mehr als 128.000 Kilometer auf dem Tacho. Laut Statistik waren 49,7 Prozent aller Fahrzeuge ganz ohne Mängel und bei 16,7 Prozent wurden während der HU geringe Mängel gefunden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote der Fahrzeuge ganz ohne Mängel um 1,4 Prozent gesunken.