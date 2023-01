TÜV-Prüfer bei der Arbeit „Früher waren die Karnevalswagen Kernschrott“

Die „KC Fette Party“ möchte hoch hinaus. Zu hoch für die Werkstatt von Autoservice Elsmann an der Steinstraße in Kleve. Mit mehr als vier Metern Höhe passt der Karnevalswagen nicht in die Halle – also wird die TÜV-Inspektion kurzerhand auf den Vorplatz verlagert. Dort kriecht Prüfer Heinz Willi van de Loo dann eben auf dem Rücken unter den Wagen. „Dafür bin ich zwar eigentlich nicht sportlich genug, aber mein Sicherheitsbedürfnis ist einfach zu groß, um hier unten nicht nachzuschauen“, sagt er. Nichts soll seinem geschulten Auge entgehen.