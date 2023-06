Sechs Auto-Fragen zum Sommer Darf man beim Autofahren eigentlich ein Eis essen?

E-Autos bevorzugen an heißen Tagen tatsächlich schattige Plätze. Die ideale Außentemperatur für Elektroautos liegt zwischen 20 und 40 Grad Celsius. In der prallen Sonne ist das jedoch schnell erreicht. Bei höheren Temperaturen entstehen zwar keine Schäden, aber die Leistung wird beeinträchtigt. „Deshalb parkt manStromer im Sommer am besten in einer Garage oder im Schatten. Auch sollte der Akku bei sommerlichen Temperaturen besonders gepflegt werden“, rät van de Loo. So schont man den in der warmen Jahreszeit: langsam Aufladen und nie ganz auf 100 Prozent, die Batterie nie komplett leer fahren, häufigere Ladestopps und ein sparsamer Fahrstil.