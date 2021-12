Tipps vom Experten : So kommen Autofahrer gut durch den Winter

Kleve Die Temperaturen sinken nachts unter den Gefrierpunkt, die Tage sind kurz, und Nässe, Frost und Streusalz greifen das Auto an. Heinz Willi van de Loo, Leiter der TÜV-Station Kleve, gibt Tipps und erläutert, welche Regelungen für Verkehrsteilnehmer ab 2022 gelten.

Die Gefahren für das Auto im Winter Kleine Schäden im Lack sowie fehlende Lackpflege, Schmutz, verstopfte Kanäle und ungeschützte Schlösser können das Fahrzeug beschädigen. Heinz Willi van de Loo, Leiter der TÜV-Station Kleve erläutert dazu: „Grundsätzlich ist das Metall der Karosserie sicher durch die Grundierung und den Lack geschützt. Entstehen jedoch kleine Beschädigungen oder Abplatzungen, kann Feuchtigkeit eindringen, was im Laufe der Zeit zu Rost führt.“ Mit ausgiebiger Lackpflege könne man diesem entgegenwirken: Dazu zählen etwa eine Versiegelung oder Autowachs. Verunreinigungen sollten entfernt werden – und zwar nicht nur an den oben sichtbaren Stellen, so der Experte. So können etwa Schmutzkrusten am Unterboden bei einer Vollwäsche entfernt werden. „Ebenso empfiehlt es sich, die Ablaufkanäle auf der Oberfläche, die das Regenwasser zuverlässig ableiten, kontinuierlich zu reinigen. Andernfalls staut sich bei einer Verstopfung das Wasser, und unter dem feuchten Schmutz siedelt sich gegebenenfalls leichter Rost an“, sagt van de Loo. Auch die Autoschlösser sollten geschützt werden. Dazu bieten sich spezielle Öle und Fette an.



Aktiv Rost vorbeugen Das Fahrzeug sollte poliert und gewachst werden. „Durch das Wachs werden die Lackporen verschlossen, so dass schädliche Umwelteinflüsse dem Lack nicht mehr schaden können“, erläutert van de Loo. Jetzt, wo das Fahrzeug permanent der Witterung, Feuchtigkeit, Streusalz und Kälte ausgesetzt ist, sei es wichtig, dieses umfassend vorzubereiten und zu schützen. Eine Waschanlage mit Aktivschaumreiniger biete sich an, da sie auch den häufig vernachlässigten Unterboden reinige und somit Salze und Verschmutzungen entferne. „Ein weiterer wichtiger Grund für eine regelmäßige Winterwäsche ist die Sicherheit: Verschmutzte Scheiben, Scheinwerfer und Blinker haben zu Folge, dass man schlecht sehen und gesehen werden kann“, erklärt der TÜV-Experte. Nach der Wäsche gelte zu beachten, dass das Auto bei kühlen Temperaturen langsamer trockne und man somit ausreichend Zeit einräumen müsse. Bestenfalls sei das Trockenblasen Teil des Waschprogramms. „Grundsätzlich empfiehlt sich ein Unterbodenschutz, der sich wie eine schützende Deckschicht auf das Metall legt und somit zusätzlich Nässe, Steinschläge und Rost abhält“, sagt van de Loo. Bestenfalls werde das Fahrzeug unter dem Carport oder in der Garage abgestellt, wo es sicher vor Feuchtigkeit sei. Im geschlossenen Raum sollte man auf eine gute Durchlüftung achten, damit das Auto im Winter zuverlässig trocknet.