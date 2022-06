Trommelgruppe Cassamba-Club : Mit Rhythmus, aber ganz ohne Melodie

Kranenburg Die Trommelgruppe Cassamba-Club spielt am Sonntag beim Dorffest in Nütterden. Zwei Jahre fielen für das eingeschworene Team alle Auftritte aus.

(ele) Die Vorfreude ist groß: Am Sonntag, 12. Juni, feiern Cassamba-Club beim Dorffest in Nütterden ihr Comeback nach einer zweijährigen Corona-Pause. 2018 hatten die Trommeltruppe noch sechs Auftritte, ab 2020 dann keinen einzigen mehr. Auch die Proben wurden seltener: „Im Sommer 2020 haben wir nur wenige Mal geprobt. Bei einer Samba-Formation gibt es größere Gruppen. Wir sind neun. Wenn einer fehlt, geht das noch, aber wenn zwei fehlen, wird es schon schwierig“, erklärt Tobias Schaale. Er spielt mit manchen aus der Gruppe schon seit zwölf Jahren zusammen. Jetzt erlebe die Gruppe jedoch einen gewissen Aufschwung, so Lea Kasten, die auch seit einigen Jahren dabei ist. „Andererseits merkt man auch den Rost“, gibt Tobias Schaale zu.