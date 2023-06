Hoher Verbrauch bei Hitze Trinkwasser-Alarm in Emmerich – wie ist die Lage in Kleve und Goch?

Die Nachricht sorgte in dieser Woche für Aufsehen: Wegen der anhaltenden Trockenheit und des außergewöhnlich hohen Wasserverbrauchs ist die Gefahr groß, dass das Trinkwasser in Emmerich knapp wird. Diese Warnung haben am Dienstag die Emmericher Stadtwerke ausgesprochen. „Das Werk stößt aktuell an seine Kapazitätsgrenzen“, schreiben die Stadtwerke. „Grund dafür sind außergewöhnlich hohe Verbrauchsmengen, die nicht über einen langen Zeitraum durch das Wasserwerk gesichert werden können.“