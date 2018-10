Tribute-Show an Elton John im Wunderland Kalkar

Kalkar Am 27. Oktober kommt das bunte Spektakel nach Kalkar. Wir verlosen dreimal zwei Tickets für den Abend.

Am Samstag, 27. Oktober, soll es demnach nicht nur spektakulär im Wunderland Kalkar werden – die Veranstalter versprechen „the most explosive and colourful tribute to Elton John“. Ab 21 Uhr geht es los. Das Programm ist ein Hoch auf einen fantastischen Paradiesvogel, der Jung und Alt seit den 70ern bis heute begeistert – mit Songs wie „Your Song“ und „Can you feel the love tonight“, dem rockigen „Saturday Night’s All Right for Fighting“ oder auch den letzten Aufnahmen vom Hitalbum „The Captain & the Kid“. Spätestens dann, wenn C.J. Marvin das energiegeladene „I’m Still Standing“ ins Mikro schmettert, wird garantiert niemand mehr still stehen.