Eintritt frei Hanselädchen lädt zum Rock auf dem Griether Markt

Mit „Tribal Voice“ rocken am 9. September alte Bekannte den Marktplatz. Seit bereits 20 Jahren steht die Band für Rock-/Pop-Cover und ausgelassene Stimmung. Aus der Szene am Niederrhein sind Tribal Voice deshalb schon lange nicht mehr wegzudenken. Neben aktuellen Songs sind es vor allem die Klassiker von Deep Purple, Led Zeppelin, ZZ Top oder AC/DC, die zum Programm der Band gehören. Da Gitarrist Rüdiger Krietsch in Grieth wohnt und dem Hanselädchen als treuer Kunde verbunden ist, lässt er es sich auch dieses Jahr nicht nehmen, mit seiner Band für das ehrenamtlich geführte Lädchen zu spielen.