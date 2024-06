Trendsportart wächst schnell Erste Klever Padel-Halle eröffnet im Herbst

Dann eröffnet eine Anlage mit sieben Indoor-Plätzen im ehemaligen Tennis-Center Rainbow an der van den Bergh Straße 45. „Wir suchen immer nach Anlagen, die unsere Marke noch besser machen. Unsere neue Anlage in Kleve hat das alles“, sagt CCO Nick Hersevoort. Es wird fünf Double Courts geben, auf denen vier Personen spielen können, und zwei Single Courts, auf denen zwei Personen gegeneinander antreten können. Die Umbauarbeiten sollen schon bald starten, Kostenpflichtiger Inhalt denn noch befinden sich in der Halle in Kellen vier Tennisplätze. Die vier klassischen roten Kunstrasenplätze werden durch kleinere blaue Courts ersetzt. Padel-Felder sind rechteckig und zehn mal 20 Meter groß und wie beim Tennis in der Mitte durch ein Netz getrennt.