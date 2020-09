Kommunalwahl : Zahl der Briefwähler im Kreis steigt

Viele Bürger schätzen die Möglichkeit, ihre Stimme vorab per Brief abzugeben. Foto: hvs/Stadt Geldern/hvs

Kreis Kleve Bisher haben 15,94 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. In den Kommunen ist die Teilnahme sehr unterschiedlich stark.

Der Kreis hat nun die Zahl der Wahlscheinanträge zur Briefwahl bei der Kommunalwahl ermittelt. Zum Stichtag 27. August, also 17 Tage vor der Wahl, lagen in den 16 Städten und Gemeinden im Kreisgebiet insgesamt 42.316 Anträge vor. Bei 265.477 Wahlberechtigten ist dies ein Anteil von 15,94 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2014 waren es drei Tage vor der Wahl kreisweit lediglich 11,11 Prozent. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 lag der Anteil 17 Tage vor dem Wahltermin bei 15,13 Prozent.

Bei der aktuellen Kommunalwahl ist der Anteil der vorliegenden Briefwahlanträge in den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich. So haben in Weeze bislang 11,82 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt; in Wachtendonk liegt der Anteil bei 22,00 Prozent.