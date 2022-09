Treffen in Rindern : „Für Trauer fehlt in Familien oft der Raum“

„Für Trauer fehlt in Familien oft der Raum“

Treffen in Rindern

Abends am Lagerfeuer, Cajon und Regenmacher selbst gebaut: Kamil, Kornelia und Helmut Allofs.

Kleve Unter dem Motto „Niemals geht man so ganz“ verbrachten Familien, in denen Vater oder Mutter verstorben sind, ein Erlebniswochenende auf der Wasserburg Rindern.

„Für Trauer fehlt gerade in Familien oft Zeit und Raum“, sagen die beiden Hospizkoordinatorinnen Dorothee Beutler und Martina Zimmer. „Abseits vom Alltag haben wir uns deshalb Zeit genommen, Veränderungen nachzugehen, Erinnerungen zu bewahren und stärkende Impulse zu setzen. Es hilft auch sehr, Familien mit ähnlichen Erfahrungen kennenzulernen.“

Neben Workshops und Gesprächen blieb den Familien viel Zeit für gemeinsame Erlebnisse in der Natur. So standen Outdoor-Klassiker wie Lagerfeuer und Stockbrot auf dem Programm, außerdem viele Workshops und Aktionen: Gemeinsam wurden Cajons gebaut, die in einem Trommelworkshop mit professioneller Anleitung ausprobiert wurden. Die ganz Kleinen fertigten Regenmacher, die Jugendlichen plotterten „Verbundenheitsdinge“ auf Rucksäcke. Die Eltern fanden sich zu einem musikalischen Austausch zusammen, der zeigte, dass Musik intensive Emotionen und Erinnerungen wecken kann. Sie genossen das Miteinander ebenso wie stille Momente für sich.