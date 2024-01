Protest auf drei Tage ausgeweitet Noch eine Trecker-Demo von Landwirten in Kleve angekündigt

Mit Protestaktionen wollen die Landwirte gegen die Pläne der Ampelregierung zum Agrardiesel demonstrieren. Hunderte Traktoren sollen auf den Straßen am Niederrhein unterwegs sein. Bereits am Montag soll es zu erheblichen Protesten auf den Straßen des Kreises Kleve kommen. „Wir rechnen am Montag mit deutlichen Verkehrsstörungen. Wer es kann, sollte an dem Tag möglichst im Homeoffice arbeiten“, sagt Schmickler. Nach dem Aktionstag am Montag wird es auch noch eine Großdemonstration am Freitag, 12. Januar, in Kleve geben. Auch die Kreisbauernschaften Kleve und Geldern beteiligen sich.