Maria Crohn & Friends Festival der Travestie kommt in die Klever Stadthalle

Travestie ist das Verkleiden einer Person als ein anderes Geschlecht. Das passiert oft in überzogener Form und immer in Verbindung mit einer Show. Travestie-Künstler sind also nicht mit Trans-Personen zu verwechseln, deren Geschlechtsidentität nicht mit ihrem biologischen, bei der Geburt zugeschriebenem Geschlecht übereinstimmt. Denn sie schlüpfen nur für die Zeit ihres Auftritts in die Rolle eines anderen Geschlechts.