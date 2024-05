Transporter in zwei Teile gerissen Neue Erkenntnisse zu schwerem Unfall in Düffelward

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag (12. Mai 2024) auf der Klever Straße in Düffelward ereignet (wir berichteten). Ein Kleintransporter mit Elektroantrieb kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde in zwei Teile gerissen. Zwei Insassen wurden schwer verletzt, ein entgegenkommender Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, weil die knapp 400 Kilo schwere Batterie des E-Transporters in die Fahrertür des Pkw geschleudert wurde. Die Feuerwehr musste die Batterie wegen der Brandgefahr in einer mit Wasser gefüllten Mulde versenken.