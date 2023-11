Fahrer flüchtet Weißer Transporter touchiert 16-Jährige Pedelecfahrerin in Kalkar

Eine 16-Jährige ist am Mittwoch gegen 12.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Kalkar verletzt worden. Zu dem Unfall kam es auf der Bahnhofstraße in Höhe einer Autowerkstatt. Die 16-Jährige war mit ihrem Pedelec auf dem Geh- und Radweg linksseitig der Bahnhofsstraße in Richtung Gocher Straße unterwegs. In Höhe einer Betriebszufahrt neben der Autowerkstatt stand ein weißer Transporter. Als die Radfahrerin die Zufahrt passierte, fuhr der unbekannte Transporterfahrer an und touchierte die 16-Jährige an der linken Seite. Sie stürzte und verletzte sich leicht.