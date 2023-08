Feuerwehreinsatz an der Römerstraße Trafostation in Kranenburg stand in Flammen

Kranenburg · An der Römerstraße geriet am Sonntag ein Trafohäuschen in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr in Kranenburg aber hatte das Feuer zügig im Griff. Die Anlage konnte an den Betreiber übergeben werden.

20.08.2023, 16:38 Uhr

An der Römerstraße brannt eine Trafostation. Foto: Feuerwehr Kranenburg

Am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr in Kranenburg gegen 11.30 Uhr zu einem brennenden Trafohäuschen an die Römerstraße 74 gerufen. Involviert waren die Löschzüge Kranenburg und Nütterden, sowie die Löschgruppe Frasselt-Schottheide. Das Trafohäuschen wurde mittels Schnellangriff und unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände abgelöscht, wie die Feuerwehr mitteilt. Während die weiteren Einsatzkräfte unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Peter Berns nach dem Eingriff abrückten, blieb bis zum Eintreffen der Mitarbeiter des Stromversorgers eine Brandsicherheitswache zurück. Danach konnte die Anlage am Sonntagmittag an den Betreiber übergeben werden.

(ove)