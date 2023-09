Haunted House Toverland feiert Halloween mit neuer Attraktion und Gruselnächten

Mexikanische Verstorbene kehren in „Fiesta de los Muertos“ zurück, trojanische Zombie-Krieger treiben ihr Unwesen in „DesTroy“, die Eishexe Morgana ergreift die Macht in „Morgana’s Frozen Knights“ und mutierte Besatzungsmitglieder machen in „Shadows of the Sea“ den Meeresgrund unsicher.