Freizeitpark bei Venlo : Toverland kündigt vier neue Attraktionen an

Sevenum Das Toverland bei Venlo baut einen kompletten Themenbereich um und erweitert ihn um vier neue Fahrgeschäfte. Kostenpunkt: zehn Millionen Euro. Was es künftig zu erleben gibt.

Im niederländischen Sevenum bei Venlo liegt mit dem Toverland einer der größten Freizeitparks der Benelux-Länder. Knapp 860.000 Besucher kommen jährlich. In sechs Welten gibt es 35 Attraktionen und Shows, fünf Achterbahnen und Wildwasserbahnen. Und der Park befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Im Jahr 2018 eröffnete die Themenwelt Avalon mit der Achterbahn Fenix, der Bootsfahrt Merlin‘s Quest und dem Restaurant The Flaming Feather. Mitte 2023 will Toverland vier neue Attraktionen in Avalon eröffnen. Sie sollen es den Gästen ermöglichen, das Gebiet und seine Bewohner noch besser kennenzulernen, wie es im Park heißt. Kurzum: Für die ganze Familie soll es noch mehr zu tun geben. Die ersten Bauarbeiten für den vollständigen Umbau des Themengebiets haben bereits begonnen.

Zusätzlich zu den neuen großen und kleinen Attraktionen werden ein Wasserspielplatz, ein Kleinkinderspielplatz und diverse neue Erlebniselemente hinzugefügt. Insgesamt zehn Millionen Euro sollen dafür in die Hand genommen werden. Die erste Attraktion ist Pixarus. Dabei erhalten die Besucher als Merlins Schüler Flugunterricht. Die Gäste können selbst entscheiden, wie ihr Flug aussehen soll, indem sie ihr Fahrzeug steuern und somit bestimmen, wie oft es zum Beispiel über Kopf geht. Pixarus befindet sich in der angewinkelten Kurve der Achterbahn Fenix. Dadurch fliegen beide Attraktionen direkt aneinander vorbei.

Info Sechs Themenwelten von Avalon bis Ithaka Avalon Ein in Nebel verborgener Ort, die mystische Welt von Merlin. Ithaka Abenteuer im antiken Griechenland. Port Laguna Eine idyllische Hafenstadt, entstanden an einer Hütte eines Strandgutsammlers. Magische Vallei Ein Tal entführt in die farbenfrohe Welt der Magie . Wunderland Ein magischer Wald kombiniert mit einem stück Österreich. Land van Toos Überdachte Welt voller Attraktionen.

Für wen Pixarus zu viel Nervenkitzel ist und wer lieber gemeinsam in die Luft gehen möchte, der kann sich künftig auf den Weg zum familienfreundlichen Fallturm Dragonwatch machen. Von dort aus lassen sich die Drachen von Avalon aus 17 Metern Höhe beobachten. Sicher am Boden werden die jüngsten Gäste von Merlin eingeladen, einen Blick in seinen Kräutergarten zu werfen. Auf einer 130 Meter langen Garten-Tour treffen die Gäste auf magischen Kreaturen. Am Fuße von Dragonwatch können Kinder wiederum im Karussell Jumping Juna Platz nehmen. Der Themenbereich Avalon wird außerdem mit einem Wasserspielplatz und einem Spielplatz für Kleinkinder erweitert.

„Wir sind sehr stolz auf alles, was in Avalon passieren wird“, sagt Geschäftsführer Jean Gelissen Jr. „Unser Vertrauen in die Kraft der Welt von Merlin bedeutet, dass wir damit eine noch breitere Zielgruppe in Kontakt bringen möchten. Mit unserem Wissen, unseren Fähigkeiten und unserer Erfahrung wissen wir, wie wir dieses Thema so gestalten können, dass es einzigartig ist und zu unserer Identität passt.“