Freizeit : Jetzt wird grenzüberschreitend nach Knotenpunkten geradelt

Kalkar Paddeln, Wandern, Radfahren und die gute Gastronomie genießen – das alles bietet der Niederrhein. Die Messe in Kalkar machte Lust auf den Frühling.

Nehmen wir das „Anradeln“ des ADFC Nordkreis als Startschuss in die Saison, dann dauert es nur noch wenige Wochen, bis die Niederrheiner ihr Fahrrad aus der Garage holen und wieder weiter als nur mal bis zum Bäcker fahren. Für Mitte März lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zu einer Tour von Kleve durch die Niederung nach Kalkar und zurück ein – begleitet von einem kundigen Tourenleiter. Wer längere Strecken ohne Führung radeln möchte, kann des von diesem Jahr an ganz einfach mit Hilfe des Knotenpunktsystems. Die neue Broschüre der Kreis Klever Wirtschaftsförderung dazu wurde am Wochenende auf der Touristikmesse in Kalkar vorgestellt. Wer sich zu Hause eine schöne Rundfahrt ausdenken möchte, kommt mit diesem Heftchen bestens zurecht. Wer sich nicht scheut, sein Mobilphone in die Freizeitgestaltung einzubeziehen, nutzt zudem die „Fietsknooppunt“-App, die die Fahrradwege der Region grenzüberschreitend darstellt.