Neustart der Touristikmesse Kalkar : „Diese Messe soll ein Signal sein“

Am gemeinsamen Messestand von Goch, Weeze und Uedem konnte Rüdiger Wenzel vom Gocher Stadtmarketing Interessierten viele Prospekte zeigen. Hoch im Kurs bleiben grenzüberschreitende Radtouren. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Es ist noch lange nicht wieder so wie vor der Pandemie. Aber es kommt auf das Signal an, sind sich die Akteure einig: Die Touristikmesse Kalkar hat an zwei Tagen daran erinnert, wie schön und erholsam Normalität sein kann.