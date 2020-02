Messe ReiseWelt : Touristiker werben auf Reise-Messe für den Kreis

Die hiesigen Tourismus-Fachleute machten Lust aufs Wandern und Fahrradfahren in der Region.

Diese Standnummer fürs Kreisgebiet gab schon morgens früh den deutlichen Hinweis auf den gesamten Messeauftritt: 1A leuchtete es über den vielfarbenen Roll-Ups, als die aktuelle ReiseWelt 2020 im Herzen der Schadow-Arkaden startete. Dutzende von Reiseregionen und Ziele ebenso namhafter wie attraktiver Städtereisen hatten an diesem Morgen das Interesse der Düsseldorfer hervorgerufen – die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und die angeschlossenen Städte und Gemeinden der Region waren dabei. Für sieben sonntägliche Stunden streuten die Touristik-Fachleute in den Shopping-Malls der exklusiven Einkaufsgalerie werbliche Botschaften an alle, die sich Entschleunigung im Fahrradsattel, beim Niederrhein-Wandern oder auf einer Agrobusiness-Tour vorstellen wollten.

Mit Akribie suchen die Städte und Gemeinden in diesen Wochen des Jahres ihre touristischen Zielgruppen. Ob es auf der Touristikmesse Niederrhein in Kalkar war, nun in den Düsseldorfer Schadow-Arkaden oder bald auf der Reise- und Campingmesse in Essen – Veranstaltungsorte in einem Radius von 60 Minuten Autofahrt sind erfahrungsgemäß Erfolg versprechend und lassen auf Spargel-Freunde im Sommer und Grünkohl-Enthusiasten im Winter hoffen. Junge Familien und die zitierten Best-Ager waren es auch diesmal, die sich in den Adresslisten der Städte und Gemeinden verewigten. Und die zur Freude aller Akteure zum Ausdruck brachten, dass der Niederrhein und ausgewählte Städte und Gemeinden des Kreisgebietes ihren festen Platz im ureigenen Navigationssystem haben.