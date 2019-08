„Markt der Möglichkeiten“ : Tourismusförderer beim Ruhrorter Hafenfest

Kreis Kleve Ganz im Sinne eines Hafenfestes lockt die Kreis-Abordnung mit dem Schiff „Stadt Rees“ und präsentiert dort die Region und ihre vielfältigen touristischen Angebote.

Ganz im Sinne eines Hafenfestes lockt die Kreis-Abordnung mit dem Schiff „Stadt Rees“ und präsentiert dort die Region und ihre vielfältigen touristischen Angebote. Radfahren zu Burgen, Schlössern und Herrensitzen, die Veranstaltungen des Sommers, die Ferienwohnungen und Reisemobilstellplätze sind Highlights, die der Kreis und seine 16 Städte und Gemeinden vorzuweisen haben. Am Anleger zwischen Mühlenweide und Leinpfad öffnet am Samstag, 17. August, zwischen 13 und 20 Uhr das Schiff „Stadt Rees“ für alle Interessierten seine Türen. Mit einem „Markt der Möglichkeiten“ präsentiert sich hier der Kreis Kleve im Rahmen einer kleinen Messe. Nach anregenden Gesprächen und neuen Ausflugszielen im Gepäck können sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen stärken und ihre Reise in die Grenzregion planen. Insgesamt erwartet die Besucher in Duisburg an allen vier Tagen ein spannendes Rahmenprogramm (www.ruhrorter-hafenfest.de).