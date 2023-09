Mit Schwung aus dem Corona-Tief Tourismus-Zahlen im Kreis Kleve auf Rekordkurs

Aber zurück zum Tagesgeschäft der Touristiker: Viele geführte Fahrradtouren im Kreis Kleve seien ausgebucht. Pilgern liege im Trend, und überhaupt sei das Thema Wandern in der Region, auch dank Großveranstaltungen wie den Vierdaagsen in Nimwegen, in aller Munde. Auch Camping boomt: Viele Stellplätze im Kreis Kleve seien so gut ausgelastet wie selten – auch aufgrund vergleichsweise günstiger Preise. Apropos Camping: Bei der Tourismus-Tagung wünschten sich die Teilnehmenden einen Reisemobil-Flyer. Darauf sollen Informationen zu den Stellplätzen und Veranstaltungen für Reisemobilisten zu lesen sein.