Klever sammelt leidenschaftlich Sterbebildchen Totenzettel sind für ihn mehr als nur ein Brauch

Kleve In Gedenken an den Verstorbenen entdeckte man sie früher bei Beerdigungen meist in der Innenseite des Gebetbuches: Totenzettel oder auch Sterbebildchen genannt. Ein katholischer Brauch, der dem Bedürfnis nachgeht, Verstorbene in Erinnerung zu halten. Gleichzeitig ist es ein Brauch, der heute immer mehr in Vergessenheit gerät. Ein Verlust von Kultur, den Martin Wennekers sehr bedauert.