Chefredakteur hört auf Tommi Bollmann verlässt Antenne Niederrhein

Der Lokalradio-Sender Antenne Niederrhein hat am Flughafen Weeze zu seinem Jahresempfang geladen – und wieder sind dem Ruf zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft gefolgt. Die Gäste, von Abgeordneten über Vereinsvorsitzende bis hin zu Vertretern aus Unternehmen und Verwaltungen, nahmen die Möglichkeit zum Austausch gerne an. In seinem Grußwort erinnerte Robert Arndt, Vorsitzender der Veranstaltergemeinschaft von Antenne Niederrhein, aber auch an die großen und kleinen Herausforderungen unserer Zeit und wies darauf hin, dass auch das Umfeld für das Lokalradio nicht leichter werde.