Tulpenprinzessin : Ein „magischer Empfang“ im Schloss Moyland

Auf der Freitreppe von Schloss Moyland stellten sich Tulpenprinzessin Jil und die Narrenherrscher der Umgebung auf zum offiziellen Empfangs-Foto, ehe es weiter ging zum Prinzessinnenfrühschoppen in der Mehrzweckhalle Till. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau-till-moyland Tulpenprinzessin Jil (Averbrock) hielt Hof für zahlreiche Tollitäten der Umgebung. Frühschoppen in der Tiller Mehrzweckhalle.

Ein Hauch von Magie lag über dem ehrwürdigen Schloss Moyland, in das Tulpenprinzessin Jil (Averbrock) zahlreiche Tollitäten eingeladen hatte, um Hof zu halten. Schnell hatte sich der historische Zwirnersaal gefüllt, in dem Wolfgang Heimings, Präsident der Bedburg-Hauer Tulpensonntagskomitee (BTK), die Gäste begrüßte. Unter ihnen, neben den Trägern des BTK-Ehrenordens auch das am Abend zuvor frisch gekürte Prinzenpaar der Stadt Goch, das sich neben Prinz Peter,dem Narrenoberhaupt von Kranenburg, und Funkenmariechen Karin eingereiht hatte. Wer beim Blick in die Runde fehlte, war Prinz Tobias der Stimmungsvolle aus der Schwanenstadt. Doch war dieser mit seiner Garde zu Kleves Partnerstadt Ronse aufgebrochen. Nachdem Karl-Heinz Gebauer, in Vertretung von Bürgermeister Peter Driessen, die Tollitäten willkommen geheißen hatte, war es Johannes Look, der sich im Namen der Stiftung Museum Schloss Moyland als Zauberlehrling von Prinzessin Jil outete und deren magisches Zepter als spirituelles Starkstromkabel bezeichnete. Daher sei bei der persönlichen Begrüßung der Prinzessin Vorsicht geboten. „Nicht das hier jemand zitternd mit leichten Verbrennungen den Saal verlassen muss“, scherzte Look.

Aufmerksam lauschten die Anwesenden seiner Hommage an die Prinzessin, die das Zepter schweben ließ und fortan Farbe in so manches Leben bringen würde. Selbst das Schloss, welches er als magische Höhle der Prinzessin bezeichnete, sei erbebt. Ein Indiz dafür, dass Moyland lebe und da der Chefsessel des Museums ohnehin gerade frei sei, forderte er die Tulpenprinzessin auf, doch für immer im Schloss zu bleiben.