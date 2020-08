„together Kleve“ : Neuer Treffpunkt für queere Jugendliche

Kleve Das „together Kleve“ ist ein Café für schwule, lesbische und bisexuelle Jugendliche bis 27 Jahre. Dort können sie sich austauschen, es gibt Hilfe und Beratung.

Carla Fioriglio, drei weitere Fachkräfte sowie mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter freuen sich, dass es nun in Kleve einen festen Anlaufpunkt für queere Jugendliche gibt. „Es gibt so viele ungeoutete junge Menschen, die einen Ort brauchen, an dem sie Gleichgesinnte treffen können ohne diskriminiert zu werden“, sagt Carla. Sie betont, dass im Treff Beratungsgespräche in einer ungezwungenen Atmosphäre passieren. Ganz wichtig sei ihr Rat an die Besucher: „Zeigt, wer ihr seid“ nach dem Motto „Break the black box“. Im Übrigen sei queer-sein gar nicht so ungewöhnlich, immerhin betreffe es zehn Prozent aller Menschen. Der Treff sei ein Anfang in Richtung Normalität, nach der ja jeder sich sehne.