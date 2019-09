Am Tag der deutschen Einheit : Töpfermarkt im Hexendorf

Voll wird es wieder in den Straßen von Sevelen beim Töpfermarkt. Unser Foto entstand 2017. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Sevelen Sevelen hält die Tradition aufrecht. Am 3. Oktober ist wieder Töpfer- und Handwerkermarkt mit zahlreichen Ständen, Musik und Attraktionen.

Zum 30. Mal findet der Töpfer- und Handwerkermarkt mit zahlreichen Ständen, Musik, Attraktionen, Essen und Getränken in Sevelens Ortskern statt. Der Markt, der am 3. Oktober ist, soll dabei an die Geschichte Sevelens als altes Töpferdorf erinnern. Seit 1990 veranstalten immer am Tag der Deutschen Einheit die Gemeinde Issum, die Vereinsgemeinschaft Sevelen und die Interessengemeinschaft Sevelener Gewerbetreibende diesen Markt gemeinsam und entwickelten das Konzept immer weiter.

Ab 11 Uhr werden im Ortskern an der Kirche, auf der Marien- und der Dorfstraße zahlreiche professionelle Töpfer, Keramiker und Handwerker ihre Arbeiten anbieten. Das Angebot beginnt bei handgefertigter Keramik, geht über Schmuck und Skulpturen bis hin zu Innen- und Außendekoration. Auch wer auf der Suche nach Dekorationen aus Edelrost oder tolle Gestecke und Türkränze sucht wird hier fündig. Ab 11 Uhr wird der Musikverein Concordia Kapellen mit über 40 Musikern auf der großen Bühne auf dem Kirchplatz sein Repertoire präsentieren. . Ab 13.30 Uhr wird das Tanzzentrum Niederrhein verschiedene Auftritte absolvieren. Tolle Stimmung wird ab 15 Uhr das SPEEzial-Orchester mit seinem Big-Band-Sound auf der Bühne am Kirchplatz verbreiten. Die über 25 Musiker sind Schüler und Freunde des Friedrich-Spee-Gymnasiums aus Geldern unter der Leitung von Musiklehrer Philipp Oerding. Zwischendurch legt DJ T&D auf.

Auf die Besucher des Hexenlands wartet in der Schlemmermeile auf dem Kirchplatz ein vielfältiges Angebot. Der Ortsverband der Landfrauen und der Ortsbauernschaft Sevelen wird sich im Landcafé auf dem Kirchplatz präsentieren. Ab 11 Uhr werden auf dem Kirchplatz außerdem jede Menge Kinderattraktionen angeboten. Auf dem Kindertrödelmarkt können alle Sevelener und Issumer Kinder in der Raiffeisenstraße und am Clemens-Pasch-Platz neben dem Ki-IsS Second-Hand Shop ihr Taschengeld mit dem Verkauf von Kindertrödel aufbessern.