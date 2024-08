Ermittlungen nach Tragödie Tödlicher Unfall in Kleve – Autofahrer fiel schon früher auf

Wie berichtet ereignete sich am Samstag sich in Griethausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 50 Jahre alter Pedelecfahrer aus Emmerich tödlich verletzt wurde. Ein 23-jähriger Fahrer eines Kleinbusses der Marke Toyota überholte auf dem Oraniendeich aus Richtung Emmerich kommend zunächst eine Fahrzeugkolonne, um dann an einem landwirtschaftlichen Gespann im Bereich der neu eingerichteten Querungshilfe links vorbeizufahren. Der 23-Jährige befand sich auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs, als er den 50-jährigen Pedelecfahrer erfasste, der im Begriff, war die Fahrbahn zu queren. Der 50-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.