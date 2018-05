Kranenburg-Nütterdener Polizei ermittelt: Tödlicher Sturz nach Messerattacke

Kranenburg-Nütterden Ein junger Mann hat seine beiden Mitbewohner in Nütterden mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Er nahm sich anschließend mit einem Sturz aus dem Obergeschoss des Hauses an der Dorfstraße (B 9) das Leben.

Bei einer Auseinandersetzung unter Rumänen ist in Nütterden ein Mann gestorben, eine Frau und ein weiterer Mann wurden schwer verletzt. Die Polizei Krefeld und die Staatsanwaltschaft Kleve ermitteln nun, was zu dem tödlichen Streit geführt hat und was genau am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr in dem Haus an der Dorfstraße (B 9) vor sich gegangen ist.