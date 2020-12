33-Jährige festgenommen : Tödlicher Streit in Kleve – Frau ersticht ihren Partner

KLEVE Eine 33-Jährige soll in Kleve ihren Partner erstochen haben. Die Mordkommission ermittelt. Beim Motiv soll es auch um Differenzen im häuslichen Bereich gegangen sein.

Ein Streit mit tödlichem Ausgang am Samstagabend beschäftigt die Klever Polizei, die den Fall inzwischen an die Mordkommission in Krefeld weitergegeben hat. Demnach habe es einen Streit zwischen einem Paar gegeben, in dessen Verlauf die Frau den Mann mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt hat. Darüber informierte die Mordkommission am Sonntag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Das Paar wohnte in Kleve und arbeitete in Holland in der Fleischverarbeitung als Leiharbeiter. Ein Streit zwischen den beiden eskalierte gegen 17 Uhr in der Unterkunft an der Brüningstraße. Dabei attackierte die 33-Jährige ihren 37-jährigen Partner mit einem Messer und verletzte ihn im Bereich des Oberkörpers. Das Opfer wurde noch im Krankenhaus operiert. Es verstarb jedoch an seinen Verletzungen.