Golf : Titelkämpfe beim Mühlenhof Golf und Country Club

Kalkar-Niedermörmter Golf: 106 Teilnehmer waren am Start.

(RP) Der Mühlenhof Golf und Country Club in Kalkar-Niedermörmter richtete kürzlich seine Clubmeisterschaft aus. Sicherlich der Höhepunkt des Jahres, zumal das jährliche Clubfest in die Veranstaltung integriert wurde. 106 Teilnehmer gingen auf die erste Runde. Erfreulich war, dass die Jugend neben den Damen, Seniorinnen, Herren und Senioren wieder eine eigene Klasse stellen konnte. Bei sommerlichen Temperaturen und guten Bedingungen brachte der erste Tag einige Überraschungen. Der noch amtierende Clubmeister Ruben Meesters spielte unter seinen Möglichkeiten und beendete die Runde mit einer 84, zwei Schläge mehr als Christian Wolff. Auch „Kappi“ van Tilburg erwischte einen rabenschwarzen Tag, er ging weit abgeschlagen mit einer 101 vom Grün der 18.

Nicht so überraschend führte Elke Weißmann mit 92 Schlägen die Klasse der Seniorinnen an. Romy Ebbers ließ bei den Damen mit einer 77 keine Zweifel an ihren Titelambitionen aufkommen. Bei den Senioren setzte Rudolf Müller wieder mal mit einer 83 ein Ausrufezeichen. Überraschen konnte hier allerdings Wolfgang Ketzinger, der sich mit 89 Schlägen auf den 2. Platz spielte. Leider konnte er am zweiten Tag aus persönlichen Gründen nicht mehr antreten.