Tipps für Saisonfahrzeuge Darauf muss man achten, wenn man seine Schätzchen aus der Garage holt

Der Check vor dem Start Bevor man den Motor startet, gilt es einige wichtige Komponenten zu überprüfen. Dazu gehört etwa die Kontrolle des Ölstands sowie der Kühl-, Brems- und Scheibenwaschflüssigkeiten. „Auch wenn von außen alles in Ordnung aussieht, müssen die Füllstände kontrolliert werden – ein Leck ist nach einer langen Standzeit nie ganz auszuschließen“, sagt van de Loo und betont: „Man sollte sich dabei auch nicht ausschließlich auf den Bordcomputer verlassen. Gerade beim Motoröl ist es trotzdem empfehlenswert, gelegentlich selbst nachzumessen. Insbesondere bei Saisonfahrzeugen sollte nicht am Öl gespart werden, denn Additive reinigen den Motor, vermindern den Verschleiß und schützen vor Korrosion.“ Das erhöht nicht nur die Langlebigkeit des Fahrzeugs, sondern ist für die Verkehrssicherheit grundlegend. Bei dem Überprüfen der Flüssigkeiten bietet es sich auch an, den Motorraum nach Marderschäden abzusuchen. „Wenn das Auto längere Zeit nicht in Betrieb war, kann es sein, dass die Batterie leer ist oder nicht mehr funktioniert“, sagt der TÜV-Experte. Nicht zuletzt sollten die Reifen vor der Fahrt auf ihren Zustand kontrolliert und der Luftdruck überprüft werden. „Da Gummi mit der Zeit spröde wird, ist es ratsam, Reifen etwa alle sechs Jahre zu wechseln“, so der Stationsleiter. Ist alles in Ordnung, kann man den Motor starten.