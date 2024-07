Trotz Sommerhitze Wie man im Straßenverkehr die Ruhe bewahrt

„Ein erstes Anzeichen sind feindselige Gedanken gegenüber anderen Verkehrsteilnehmenden“, sagt der Auto-Experte aus Kleve. Diese können kurzfristig in aggressivem Verhalten münden, aber auch dauerhaft den Fahrstil prägen. „Die spezielle Situation im Fahrzeug, in dem man sich zwar mitten in der Öffentlichkeit, aber zugleich in einem privaten Schutzraum befindet, begünstigt das Ausleben von Aggression“, erklärt van de Loo. Anders als etwa an der Supermarktkasse lassen daher viele in der Anonymität hinterm Steuer ihren Gefühlen freien Lauf, ohne direkte Konsequenzen fürchten zu müssen.