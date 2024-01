Zum Durchklicken Tipps für Wellness am Niederrhein

Die Center Parks Het Hijderbos

In Het Heijderbos unweit der deutsch-niederländischen Grenze ist Anfang 2023 ordentlich investiert worden: 35 Millionen Euro sind in die Sanierung der Center Parks geflossen. Seither gibt es unter anderem auch Bungalows mit Privatsauna – so kann man wirklich ganz ungestört entspannen. Die Anlage bietet sich vor allem für Familien an, in denen Eltern entspannen möchten, während auch die Kinder beschäftigt sind. Center Parcs in der niederländischen Provinz Limburg ist auch bei deutschen Gästen beliebt. Das hängt nicht nur mit der Nähe zur Grenze zusammen, sondern auch mit dem Dschungel-Erlebnis-Abenteuerpark, bei dem die jungen Besucher auf ihre Kosten kommen – und das unabhängig vom Wetter. Vom Urwald bis zum tropischen Badeparadies Aqua Mundo mit der schnellsten Wildwasserbahn von Center Parcs.

