Unterwegs mit dem Fahrgastschiff

Für Kapitän Rainer van Laak von der Reeser Personenschifffahrt heißt es jetzt endlich wieder „Leinen los“. Ab kommender Woche kann er mit dem Fahrgastschiff „Stadt Rees“ wieder Rundfahrten anbieten, wenn auch noch in anderem Umfang, als üblich. Das erste Mal sticht er am Samstag, 16. Mai, in See. Auf einer anderthalbstündigen Rundfahrt geht es vom Steiger in Rees aus Richtung Grieth (14 bis 15.30 Uhr, 12 Euro), auf einer etwas kürzeren Tour nach Kalkar (16 bis 17 Uhr, 10 Euro). Am Sonntag, 17. Mai, sind drei Fahrten geplant (12 bis 13.30 Uhr, 14 bis 15.30 Uhr, 16 bis 17 Uhr). Kaffee und Kuchen können an Bord bestellt werden. ⇥Foto: end

Reeser Personenschifffahrt, ☏ 02851 7004.