Tine Bay Lührssen Das ist die neue Ausstellung im Museum Kalkar

Die wabenförmige Decke der Ausstellungsräume hat keinesfalls nur Freunde. Sie ist bestenfalls als „retro“ anzusehen, mancher wird sie einfach nur unschick finden, weil sie die Mode der 70er-Jahre widerspiegelt. Immerhin wurde das Beleuchtungssystem mal erneuert, so dass es jetzt ein gleichmäßiges, unaufdringliches Licht gibt. Das und die architektonische Struktur an sich hat Tine Bay Lührssen durchaus angesprochen, als sie erstmals das Haus betrat, in dem sie jetzt ihre Arbeiten ausstellt. „Auf den Hundert Morgen“ heißt die Ausstellung, die am Sonntag, 10. März, um 12 Uhr eröffnet wird. Die Freunde Kalkars und der Niederrheinische Kunstverein als Veranstalter laden dazu alle Interessierten ein.