Timbersports Die Königsklasse im Sportholzfällen kommt nach Kalkar

Die Veranstaltung startet am Samstag um 10 Uhr, für die Besucher gibt es verschiedene Show-Blöcke. Mit Marcel Steinkämper und Ben Terpstra konnten die Organisatoren zwei der besten Sportholzfäller gewinnen. Marcel Steinkämper aus Minden erreichte 2022 in seiner ersten Saison in der Eliteklasse der Herren den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Im ersten Wettkampf der diesjährigen Saison konnte er den amtierenden Deutschen Meister schlagen und sicherte sich den ersten Platz. In diesem Jahr will er sich in der deutschen Spitze weiter festsetzen.