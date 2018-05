Kranenburg-Zyfflich: Tim Püplichuisen ist Zyfflichs König

Kranenburg-Zyfflich "Et es Kermes in't Därp!": Am Wochenende wird im Storchendorf ausgiebig gefeiert.

"Et es Kermes in't Därp!" - so sagen es diejenigen im Ort am Querdamm, die der Mundart noch mächtig sind. "Große Fete im Dorf", so erzählen es sich die, die das nicht mehr gelernt haben. Am Sonntag, 3. Juni, beginnt um 14 Uhr in der 1000-jährigen St. Martins Kirche-Zyfflich die Festmesse. Anschließend wird traditionell am Ehrenmal den Verstorbenen der Weltkriege gedacht. Nach dem Kirchgang mit Preisverteilung der Jungschützen, startet auf dem Dorfplatz der Dämmerschoppen mit Kinderkirmes in "alter Jahrmarktkultur". Bei Kaffee und Kuchen kann man zu den Klängen des Musikvereins Zyfflich spannende Stunden mit Kindern auf dem "Rummelplatz" verbringen.