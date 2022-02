Tilman Latzel : Das ist Kalkars neuer Realschulleiter

Elke Schmeer undTilman Latzel. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar Tilman Latzel (55) freut sich auf 383 Schüler und das Kollegium. Er verließ ein Gymnasium, weil ihm dort die Pädagogik zu kurz kam. Privat lebt er in Alpen, wo er die Sekundarschule aufbaute.

Zwei Jahre lang hat sie einen Job gemacht, den sie nie wollte, nun ist Elke Schmeer sehr zufrieden damit, einen Großteil der Verantwortung wieder abgeben zu können. Kalkars Realschule hat einen neuen Chef, Rektor ist nun Tilman Latzel. Der aus Wesel stammende und heute in Alpen lebende 55-Jährige freut sich darauf, wieder verstärkt das sein zu können, was ihm in den vergangenen Jahren nach eigener Aussage gefehlt hat: sich als Pädagoge zu fühlen. Denn zuletzt leitete Latzel ein bischöfliches Neusser Gymnasium. „Ich habe gemerkt, dass ich Schule ganz anders sehe als es dort möglich war. Ich habe zwar Lehramt für die Sekundarstufe II studiert, aber ich weiß jetzt, dass das Gymnasium nicht die Schulform ist, an der ich dauerhaft bleiben möchte.“

Tilman Latzel, der Biologie und Sport als Fächer hat (und Marathonläufer ist), unterrichtete nach dem Referendariat an der Weseler Konrad-Duden-Realschule, kam dann nach Goch, um an der Leni-Valk-Schule Konrektor zu werden. Vier Jahre später wechselte er nach Alpen, wo er mit seiner Frau bis heute lebt; die erwachsenenTöchter studieren. „Ich habe in Alpen die Sekundarschule aufgebaut, zwei Jahrgänge von der Klasse fünf bis zum Schulabschluss geführt und hatte dann die Idee, doch mal an ein Gymnasium zu gehen.“ Fraglos hätten die Kinder und Jugendlichen dort viel gelernt, aber seine Vorstellung von Pädagogik habe dazu nicht gepasst. Auf eigenen Wunsch habe er sich von seinen Aufgaben in Neuss entbinden lassen und freue sich nun sehr auf die neue Herausforderung.

Sehr erleichtert sind auch Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz und Andreas Stechling (Bürgerdienste), denn zwei Jahre lang gab es nur eine kommissarische Schulleitung. Nach dem Weggang von André Bobe musste die Konrektorin, die nie Rektorin sein wollte, einspringen. Und war entsprechend froh, als diese Zeit nun zuende ging. „Ich kann sagen, dass ich mit weit offenen Amen empfangen wurde“, freut sich Latzel. Und Elke Schmeer versichert, dass sie sehr, sehr froh sei.

Nicht rückwärts, sondern nach vorne will Tilman Latzel schauen, mit Schülern, Lehrern und Eltern gut auskommen und beweisen, dass die Realschule Kalkar fundierte Grundlagen bietet. Daran glaubt unter anderem auch die IHK, die in diesen Tagen mit einem riesigen Truck der Metall- und Elektro-Innung auf dem Schulhof steht und den Acht- und Neuntklässlern verschiedene Berufsbilder schmackhaft machen will. „Etwa ein Drittel unserer Entlassschüler geht auf eine weiterführende Schule, die meisten starten in den Beruf“, berichtet Schmeer. Das sei in anderen Jahren nicht unbedingt so, zurzeit wird aber eben sehr um beruflichen Nachwuchs geworben.