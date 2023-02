„Till“ und „Tilla“ Storchen-Paar kehrt am gleichen Tag zurück an den Niederrhein

Ungewöhnlich deshalb, weil zumeist das Männchen zuerst am Horst eintrifft, diesen besetzt, das Nest ausbessernd und auf sein Weibchen wartet, das sich im Normalfall einige Tage später dort einfindet. Weißstörche, die in seltenen Fällen über 30 Jahre alt werden können, leben am Brutplatz und, nur da, in einer Ein-Ehe, auch ,,Saisonehe“ genannt.