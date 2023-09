Zünftige Feier Till-Moyland feiert wieder sein Schmiede-Oktoberfest

Bedburg-Hau · In diesem Jahr das Schmiede-Oktoberfest in Till-Moyland in die sechste Runde. Am Montag, 2. Oktober, ist es so weit. Es soll zünftig gefeiert werden. Was die Besucher dann erwartet.

21.09.2023, 23:28 Uhr

Ortsvorsteher Friedhelm Haagen (4.v.l.) wird auch in diesem Jahr wieder das Schmiede-Oktoberfest mit dem Fassanstich eröffnen. Foto: Bürgerstiftung

Der Vergleich ist natürlich groß, ein bisschen stimmt es aber schon: Was den Münchnern die Liebfrauenkirche, ist den Tillern St.-Vincentius. Und in Nachbarschaft der Till-Moyländer Pfarrkirche startet in diesem Jahr das 6. Schmiede-Oktoberfest. Am Montag, 2. Oktober, geht’s pünktlich um 18 Uhr los. Wie gewohnt wird Ortsvorsteher Friedhelm Haagen das erste Fass anschlagen und die Glaskrüge mit Original Erdinger Stiftungsbräu füllen. „In die Hallenzelte der Bürgerstiftung werden wieder das unverwechselbare Flair und der urige Charme der bayerischen Lebensart Einzug halten“, verspricht Hans-Peter Linzen, Vorsitzender der Bürgerstiftung Till-Moyland. „Den anschließenden Feiertag am 3. Oktober können unsere Gäste ganz entspannt zum Erholen nutzen.“ Für den musikalischen Rahmen sorgen die „Original Niersmusikanten“ aus Kessel. Auch das kennt man schon in Till-Moyland. Nicht unwichtig bei einem Oktoberfest: Was kommt in der Dorfschmiede auf den Teller? Die Veranstalter versprechen frisch zubereitete halbe Haxen mit Kartoffelpüree und Sauerkraut sowie halbe Hendl mit Stangenweißbrot. „Für eine gute Grundlage“, wie es vom Team des Oktoberfests heißt. Essenskarten wie in den Vorjahren nur im Vorverkauf. Der läuft noch bis zum 25. September in der Gaststätte „Zur Dorfschmiede“ in Till-Moyland. Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass aus organisatorischen Gründen eine Teilnahme am Essen ohne vorherige Anmeldung nicht möglich ist. „Die alte Dorfschmiede und deren Umfeld bieten mit ihrem besonderen rustikalen Flair eine urige Wohlfühl-Atmosphäre“, sagt Hans-Peter Linzen. „In der lassen sich einige Stunden in entspannter Atmosphäre mit den besonderen Spezialitäten des Alpenlandes verbringen.“

(RP)