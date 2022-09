Tierpfleger geschockt : Seehund-Jungtier Polly in Kleve überraschend gestorben

Seehund-Jungtier Polly in Kleve überraschend gestorben

Das Seehund-Jungtier war erst im Juli geboren worden, nun ist es gestorben. Die Trauer bei den Pflegern ist groß. Bereits im vergangenen Jahr hat es ein totes Jungtier in der Seehund-Anlage gegeben.

Trauer bei den Mitarbeitern im Klever Tiergarten: Der Seehundnachwuchs Polly ist am Mittwochmittag gestorben. Nachdem sie am 11. Juli diesen Jahres geboren wurde, entwickelte sie sich zunächst prächtig. Wie auch in der Wildbahn üblich, wurde sie nur für knapp sechs Wochen von der Mutter gesäugt. Danach müssen die jungen Seehunde lernen, Fisch zu fressen.