Familienzoo in Kleve Wie wird man eigentlich Pflegerin im Tiergarten?

Reichlich Zoos hätten Diana Bielfeldt im Ruhrgebiet eigentlich zur Auswahl gestanden. Doch die 19-Jährige aus Dortmund wollte in den Tiergarten Kleve – hier sei die Perspektive klasse und das Arbeiten sowieso eine Freude, sagt die junge Frau, die in der Kreisstadt zur Tierpflegerin ausgebildet wird. In jeder dritten Woche besucht sie die Berufsschule in Düsseldorf.