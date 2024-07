Wir verlosen Tickets Wie ein Handwerker im Klever Tiergarten arbeitet

„Ich habe hier meinen Traumberuf gefunden. Ich komme morgens mit guter Laune und gehe abends wieder mit guter Laune“, sagt Dwenger. Bei Wind und Wetter müsse man ran, aber: „Man sieht, was man macht, die Ergebnisse sind sichtbar. Das ist ein gutes Gefühl.“ Im Tiergarten gibt es eine Reparaturliste, die Stück für Stück abgearbeitet wird. Was drängt, wird vorgezogen. Donnerstags wird die Auflistung aktualisiert, dann wissen die Handwerker, was in der nächsten Woche ansteht. „Der Tiergarten ist so groß, dass immer etwas zu tun ist. Wir haben ja auch viele Besucher, da ist Verschleiß ganz normal“, sagt Dwenger. Mal sind Schieber am Gehege kaputt, Schrauben müssen angezogen, Scharniere geschmiert werden.