Überraschung im Tiergarten Süßer Nachwuchs bei den Klever Erdmännchen

Die vergangenen Jahre ist es still geworden um die Erdmännchen im Tiergarten Kleve: Nachdem die alte Erdmännchengruppe altersbedingt keinen Nachwuchs mehr zur Welt brachte, wurde 2022 mit dem neuen Weibchen Beyoncé und Männchen Timon eine neue Gruppe etabliert. Doch auch hier sprang der Funke nicht so richtig über, sodass Timon Anfang diesen Jahres in einen baden-württembergischen Zoo ziehen durfte, um hier eine neue Familie zu gründen, und Beyoncé Gesellschaft von drei Erdmännchen aus dem Zoo Leipzig erhielt.