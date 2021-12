Aktion für Besucher : Tiergarten Kleve sucht das Tier des Jahres

Kleve Während allerorten wieder die Lichterketten aufgehängt werden, ist im Tiergarten Kleve ganz heimlich der Startschuss für die alljährliche Aktion der besonderen Art gefallen: die Wahl zum Lieblingstier des Jahres.

Das Erdmännchen-Trio ist in neuer Besetzung (damit es auch wieder mit dem Nachwuchs klappt) dabei. In der Vergangenheit standen die Mini-Raubtiere ganz oben auf der Hitliste der Besucher. Ebenfalls zur Wahl steht Seehundjunge Robert. Der soll demnächst deutlich mehr Platz bekommen mit der neuen großen Seehundanlage. Die kleinen Pandas waren schon mehrmals Sieger der Tierwahl. Da Pandaweibchen Xena in diesem Jahr gestorben ist, macht sich Männchen Spike momentan alleine über den Bambus her. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, mit dem die Haltung und Zucht von bedrohten Tieren wie den Katzenbären koordiniert wird, soll – so hoffte der Tiergarten – bald wieder eine Gefährtin für den Kleinbären an den Niederrhein kommen.