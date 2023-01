Jetzt auch offiziell Tiergarten Kleve stellt neuen Besucherrekord auf

„Ich bin überwältig von dem großen Besucherzuspruch und bin stolz auf mein großartiges Team, mit dem wir dieses sensationelle Ergebnis erreicht haben“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. Es waren genau 129.929 Gäste, die zusätzlich zu 669 Hunden den Tiergarten besuchten. Noch nie in der 63-jährigen Geschichte kamen so viele Menschen innerhalb eines Jahres in den Familienzoo.