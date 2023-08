Familienzoo auf Rekordkurs Das soll das neue Südamerikahaus im Tiergarten Kleve werden

Bereits im Jahr 2022 verzeichnete der Tiergarten Kleve mit rund 130.000 Gästen zum Jahresende einen neuen Besucherrekord in seiner über 60-jährigen Geschichte. Hier konnte jedoch der 100.000. Gast erst Mitte September begrüßt werden. „Dass wir nun dreieinhalb Wochen eher als im vergangenen Jahr die magische Grenze von 100.000 Besuchern überschreiten konnten, zeigt, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Unsere zahlreichen Neuheiten in diesem Jahr locken Gäste aus nah und fern an und festigen unsere Stellung als beliebteste Freizeiteinrichtung in Kleve“, sagt Polotzek.